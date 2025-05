Трамп Гарвардты салықтан босатылған ұйым мәртебесінен айыруға ниетті

АҚШ президенті Дональд Трамп Гарвард университетін салықтан босатылған ұйым мәртебесінен айыру ниеті туралы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Біз Гарвардты салықтан босатылған ұйым мәртебесінен айырамыз, - деп жазды Трамп TruthSocial әлеуметтік желісінде.

Американдық көшбасшы сонымен қатар "Гарвард бұған лайық"деп мәлімдеді.

Бұған дейін, 29 сәуірде Трамп әкімшілігі Гарвард университеті мен Гарвард Заңына шолу ғылыми журналына нәсілшілдік туралы айыптауларға байланысты тергеу бастағаны туралы хабарланған болатын. Осыған байланысты оқу орнына қатысты тексеру жүргізіледі, ол ішкі құжаттарға, сондай-ақ кадрлар мен мақала авторларын іріктеу саясатына қатысты болады.

24 сәуірде Трамп Гарвард университетін "демократияға қауіп" деп атады және оның басшылығын "либералды тәртіпсіздік"деп айыптады. Гарвард басшылығы Трамп әкімшілігінің оқу орнына қойылатын талаптарын тағы бір рет елемегеннен кейін Президенттің пікірі айтылды.

The Wall Street Journal 20 сәуірде Трамп әкімшілігі мекеменің ішкі саясатын өзгертуден бас тартқандықтан Гарвард университетін тағы 1 миллиард доллардан айыруға ниетті деп жазды. Келесі күні, 21 сәуірде the New York Times газеті Гарвард қаржыландыруды қысқарту туралы қоқан-лоққыларынан кейін Трамп әкімшілігін сотқа бергенін хабарлады.