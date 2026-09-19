Трамп Дания және Гренландиямен аралдың қауіпсіздігі бойынша келісімге келді
Копенгаген мен Гренландия билігі аралдың егемендігі мен тұрғындардың өзін-өзі анықтау құқығы сақталатынын атап өтті
АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтон Дания және Гренландиямен аралдың қауіпсіздігі саласындағы жаңа келісім бойынша уағдаластыққа келгенін мәлімдеді.
Трамптың айтуынша, құжат АҚШ-қа Гренландияның қауіпсіздігі мәселелерін «тұрақты бақылауда» ұстауға және Вашингтон қарсылас деп санайтын елдердің әскери күштерінің аралға орналасуына жол бермеуге мүмкіндік береді.
Алайда Reuters нақтылағандай, сөз Гренландияға АҚШ егемендігін беру туралы емес, америкалық әскери күштерді орналастыру, аралға кіру және әуе кеңістігін пайдалану мүмкіндіктерін кеңейту туралы болып отыр.
Дания мен Гренландия билігі бұл уағдаластықты басқаша сипаттайды. Олардың мәлімдеуінше, келісімге келесі аптада Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы кезінде қол қою жоспарланып отыр. Одан кейін құжат қажетті парламенттік рәсімдерден өтуі тиіс.
Бұл келісім Корольдіктің егемендігі мен аумақтық тұтастығын, сондай-ақ Гренландия халқының өзін-өзі анықтау құқығын қатар мойындайды, – деді Дания премьер-министрі Метте Фредериксен.
Гренландия премьер-министрі Йенс-Фредерик Нильсен келісім аралдың, Данияның, АҚШ-тың және олардың батыстағы одақтастарының қауіпсіздігін нығайтуы тиіс екенін айтты.
Болашақ келісімнің нақты шарттары әзірге жарияланған жоқ. Бұған дейін Трамп Ресей мен Қытай тарапынан төнетін қауіптерге қарсы тұру қажеттігін алға тартып, Гренландияны бақылауға алғысы келетінін бірнеше рет мәлімдеген.
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