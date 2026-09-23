Трамп БҰҰ Бас Ассамблеясында Гренландия мен Иран мәселесін көтерді
БҰҰ Бас Ассамблеясының биылғы отырысына 130-ға жуық әлемдік көшбасшы жиналды.
АҚШ президенті Дональд Трамп БҰҰ Бас Ассамблеясының жалпы дебатында Иранмен келісімге келу мүмкіндігі туралы мәлімдеді. Ол дипломатиялық келісім АҚШ-тағы қарашадағы аралық сайлаудан кейін жасалуы мүмкін екенін айтты. Сонымен қатар Трамп келісім болмаса, Иранға қарсы әскери әрекетті күшейтуі мүмкін екенін ескертті.
Сол күні Трамп Дания премьер-министрі Метте Фредериксен және Гренландия премьер-министрі Йенс-Фредерик Нильсенмен бірге Гренландияға қатысты үшжақты қауіпсіздік келісіміне қол қойды.
Reuters мәліметінше, келісім АҚШ-тың Гренландиядағы әскери қатысуын кеңейтуге мүмкіндік береді. Құжатта аралда америкалық «Golden Dome» зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орналастыру және екі жаңа әскери нысан ашу мүмкіндігі қарастырылған.
Келісім АҚШ-тың Гренландияны өз аумағына қосу туралы бұрынғы талабын қамтымайды. Дания мен Гренландия басшылығы келісімнің НАТО-ның Арктикадағы қауіпсіздік рөлін күшейтетінін және Гренландияның өзін-өзі анықтау құқығын құрметтейтінін атап өтті.
БҰҰ Бас Ассамблеясының биылғы отырысына 130-ға жуық әлемдік көшбасшы жиналды. Күн тәртібінде Иран мен Украинадағы қақтығыстар, жасанды интеллекттің дамуы және халықаралық қауіпсіздік мәселелері бар. БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш ұйым басшысы ретінде соңғы сөзінде қақтығыстарды тоқтатуға және жасанды интеллектті халықаралық деңгейде реттеуге шақырды.
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