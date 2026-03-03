Трамп АҚШ президенттері арасында әскери белсенділік бойынша рекорд орнатты
Оның президенттігі кезінде АҚШ жеті мемлекет аумағында әскери операциялар жүргізді.
АҚШ-тың соңғы президенттерінің ешқайсысы Дональд Трампқа қарағанда әртүрлі елдерге көбірек әскери соққы беру туралы бұйрық бермеген. Бұл туралы Axios порталы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Порталдың мәліметінше, Трамп «соғысқа қарсы кандидат» ретінде үгіт жүргізгеніне қарамастан, оның президенттігі кезінде АҚШ жеті мемлекет аумағында әскери операциялар жүргізді. Олардың үшеуі – Иран, Нигерия және Венесуэла – бұрын ешқашан АҚШ операцияларының нысаны болмаған.
Axios хабарлағандай, 2025 жылы Трамп АҚШ-тың 46-шы президенті Джо Байденге қарағанда әуе шабуылдары бойынша көбірек бұйрық берді.
28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери операция жүргізді. Иранның ірі қалалары, соның ішінде Тегеран соққыларға ұшырады. АҚШ тарапынан Бахрейн, Иордания, Қатар, Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері және Сауд Арабиясындағы нысандар да соққыға ұшырады.
Операция нәтижесінде Иранның жоғарғы басшысы аятолла Әли Хаменеи және Ислам Республикасы басшылығының басқа да негізгі қайраткерлері қаза тапты.
