Трамп АҚШ-тың Иранға қарсы әскери операциясының мерзімін жариялады
АҚШ Иранмен келіссөздерге ашық болып қала береді.
АҚШ президенті Дональд Трамп New York Times газетіне берген сұхбатында қажет болған жағдайда америкалық әскер Иранға шабуылдарды төрт-бес апта бойы жалғастыруды жоспарлап отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Біз төрт-бес апта жоспарлап отырмыз. Бұл проблема болмайды, - деді Трамп АҚШ пен Израильдің қазіргі шабуыл деңгейін қанша уақыт сақтай алатыны туралы сұраққа.
Сонымен қатар, Daily Mail басылымына берген сұхбатында америкалық көшбасшы Иранға қарсы операция «төрт апта немесе одан аз уақытқа созылатынын» мәлімдеді.
Басылымның мәліметінше, Ақ үй басшысы келіссөздерге ашық болып қала береді, «біз өткен аптада сөйлесуіміз керек еді». Дегенмен, егер Тегеран Америка Құрама Штаттарын «қанағаттанарлық» болса, шабуылдарды тоқтата тұруға рұқсат берді.
Трамп сонымен қатар бейне хабарлама жариялады, онда ол Иранның қауіпсіздік күштері мен әскери қызметкерлері америкалық шабуылдан кейін қаруларын тастамаса, өліммен бетпе-бет келетінін ескертті.
Мен Ислам революциялық гвардия корпусын, Иран армиясын және полициясын тағы да қаруларын тастап, толық иммунитетті немесе өлімді қабылдауға шақырамын. Өлім шындық болады, ал бұл жағымды болмайды, - деді Трамп.
АҚШ президенті Иран халқына үндеу тастап, ел азаматтарына берген уәдесін орындағанын айтып, оларды осы сәтті пайдалануға шақырды.
Қалғаны сіздерге байланысты. Біз сіздермен бірге боламыз, - деді Трамп.
