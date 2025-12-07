Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Трамп Әлиев пен Пашинянға Нобель сыйлығына ұсынғаны үшін алғыс айтты

Бүгiн, 03:40
Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters

АҚШ президенті Дональд Трамп әзербайжандық әріптесі Ильхам Әлиевке хат жолдап, 2025 жылғы Нобель сыйлығына кандидатурасын ұсынғаны үшін ризашылығын білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Хатта Трамп Премьер-министр Никол Пашинянмен бірге жазылған ұсыныс үшін алғысын жеткізген.

Премьер-министр Пашинянмен менің Нобель сыйлығына кандидатурамды ұсыну туралы бірлескен хатыңыз үшін алғыс айтамын. Сізге маңызды миссиямызды жалғастыруға шабыттандыратын осы жоғары баға үшін терең ризашылығымды білдіремін, – делінген хабарламада.

Сонымен қатар Трамп АҚШ президенті ретінде бүкіл әлемдегі қақтығыстарды тоқтатуға, барлық адамдар үшін бейбітшілік пен әл-ауқатты қамтамасыз етуге дайын екенін атап өтті. Хатта ол Әлиев пен Пашинянмен тұрақты серіктестік арқасында мүмкін емес нәрселерге қол жеткізуге болатынын жеткізген.

Хабарлама мәтіні Әзербайжан президентінің ресми сайтында жарияланған.

