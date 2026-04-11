Тоқаевтың Өзбекстанға жұмыс сапары аяқталды
Мемлекет басшысын Бұхара қаласының әуежайынан Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев шығарып салды.
Кеше 2026, 23:05
112Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға жұмыс сапары аяқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Еске сала кетейік, бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстанға ресми сапары барысында Шавкат Мирзиёевпен бейресми кездесу өткізді.
Президент тарихи тығыз байланыстар Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шынайы стратегиялық серіктестік пен одақтастықтың мызғымас іргетасы екенін еске салды.
Сондай-ақ, Мемлекет басшысы Өзбекстан Президентінің «Таза ауа» бастамасына қолдау білдіріп, бұл жоба Қазақстанның ірі қалалары үшін де өзекті екеніне тоқталды.
Ең оқылған:
- 132 мың адам зейнетақы шотында түк қалдырмаған – Министрлік шектік межені өзгертеді
- 600-ден астам жас ғалым баспаналы болды – Тоқаев
- Тоқаев ғылым мен білімге басымдық беруді талап етті
- Мемлекет басшысы бір топ жас ғалымға пәтер сыйлады
- Қазақстан экономикасы баяулай ма, әлде жаңа драйверлер қалыптаса ма? АДБ өкілімен эксклюзив сұхбат