Тоқаевтың Өзбекстанға жұмыс сапары аяқталды

Ақорда Кеше 2026, 23:05
Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға жұмыс сапары аяқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Мемлекет басшысын Бұхара қаласының әуежайынан Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев шығарып салды.

Еске сала кетейік, бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстанға ресми сапары барысында Шавкат Мирзиёевпен бейресми кездесу өткізді.

Президент тарихи тығыз байланыстар Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шынайы стратегиялық серіктестік пен одақтастықтың мызғымас іргетасы екенін еске салды.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы Өзбекстан Президентінің «Таза ауа» бастамасына қолдау білдіріп, бұл жоба Қазақстанның ірі қалалары үшін де өзекті екеніне тоқталды.

