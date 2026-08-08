Қазақстанға Бельгия Королі Филипп келеді
Король Филипп Президенттің Ұлттық күнге орай жолдаған құттықтауына алғыс білдіріп, Қазақстанға алдағы мемлекеттік сапарына ерекше мән беретінін айтты.
8 Тамыз 2026, 17:06
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8 Тамыз 2026, 17:068 Тамыз 2026, 17:06
140Фото: Ақорда
Бельгия Королі Филипп Қасым-Жомарт Тоқаевқа жауап хат жолдады.
Бұл турады Ақорда мәлімдеді.
Король жеделхатта Мемлекет басшысының Бельгияның Ұлттық күніне орай білдірген жылы лебізіне шынайы ризашылығын жеткізген.
Сондай-ақ Король Филипп биыл Президенттің шақыруы бойынша Қазақстанға жасайтын алдағы мемлекеттік сапарына ерекше мән беріп отырғанын атап өткен.
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