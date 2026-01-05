Тоқаев: Жемқорлықтан аулақ болуды балалардың құлағына жастайынан құйған жөн

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Turkistan» газетіне берген сұхбатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің дербес мәртебесінің жойылуына қатысты қоғамдағы күмәнге нүкте қойды. Президенттің айтуынша, бұл қадам жемқорлықпен күресті әлсіретпейді, қайта оның тиімділігін арттырады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Президент әлеуметтік желілердегі «жемқорлықпен күрес басымдық болудан қалды» деген пікірлерді бос әңгіме деп атады.
Мұндай пікірлерден хабарым бар. Оның бәрін дұрыс түсінбеушілік немесе кейбір «арам ойлы» адамдардың бос әңгімесі деп санаймын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі дербес мемлекеттік орган ретінде өзіне жүктелген міндетті табысты орындады. Оған кінә арта алмаймыз, – деді Президент.
Мемлекет басшысы бұған дейін Антикор мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) функциялары бір-бірін қайталап келгенін, бұл жұмыс сапасына кері әсер еткенін атап өтті.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті де жемқорлықпен күреседі. Екі мекеменің бір міндетті қабаттаса атқаруы мемлекеттік маңызы бар жұмысқа кесірін тигізе бастады. Қабылданған шешім қатардағы жемқорларды ғана емес, қылмыстың идеологтары мен ұйымдастырушыларын да жауапқа тартуға мүмкіндік береді, – деді Тоқаев.
Жаңа реформа бойынша, жемқорлыққа қарсы күрес тек жазалаумен шектелмейді. Енді ағарту және түсіндіру жұмыстарына Мемлекеттік қызмет істері агенттігі жауапты болады.
Жемқорлықтан аулақ болу қажеттігін балалардың құлағына жастайынан құя берген жөн. Бұл жерде мектептер, қоғамдық ұйымдар, әсіресе ата-аналар шешуші рөл атқаруға тиіс. Сол кезде елімізде жемқорлыққа мүлдем төзбеу мәдениеті қалыптасады, – деп толықтырды Мемлекет басшысы.
Мемлекет басшысы ҰҚК-ның алдына нақты талап қойды: құзырлы орган сан қуаламай, сапаға мән беруі керек. Бұл мемлекеттік қызметшілердің үнемі жалтақтап жүрмей, батыл жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
Сыбайлас жемқорлықпен барлық деңгейде күресу мемлекеттік саясаттың басым бағыты болып қала береді. Бұған қатысты ешқандай күмән тумауға тиіс, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.