Тоқаев Вучичті "Алтын Қыран" орденімен марапаттады
Мемлекет басшысы Сербия көшбасшысының ресми сапарын жоғары бағалады.
Астанада Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Сербия Президенті Александр Вучич БАҚ өкілдерінің алдында бірлескен мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысы Сербия көшбасшысының ресми сапарын жоғары бағалап, екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің нығая түскенін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
30 жылдық дипломатиялық қатынас: сенімді серіктестік
Қасым-Жомарт Тоқаев Сербияны Қазақстанның Балқан түбегіндегі маңызды әрі сенімді серіктесі деп атады.
Берік достық, өзара қолдау және ортақ мүдде елдеріміздің ынтымақтастығына арқау болып отыр. Биыл дипломатиялық қатынас орнатылғанына 30 жыл толады. Осы уақыт ішінде барлық деңгейде өзара сенімге негізделген саяси диалог қалыптасты, – деді Президент.
Мемлекет басшысы екі ел арасындағы сауда-экономикалық, инвестициялық, мәдени-гуманитарлық байланыстардың нығайғанын және халықаралық ұйымдар аясындағы ықпалдастықтың тереңдегенін атап өтті.
Вучичке жоғары мемлекеттік награда табысталды
Қасым-Жомарт Тоқаев Сербия Президентінің екіжақты қатынастарды дамытуға қосқан үлесін ерекше атап өтіп, оны Қазақстан Республикасының ең жоғары наградасы – «Алтын Қыран» орденімен марапаттағанын мәлімдеді.
Бұл марапат – Қазақ елінің Сізге және бүкіл Сербия халқына деген ерекше құрметінің белгісі, – деді Мемлекет басшысы.
Сауда, инвестиция және жаңа жобалар
Кеңейтілген құрамдағы келіссөздер барысында тараптар сауда, көлік-логистика, энергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, ақпараттық технологиялар және жасанды интеллект салаларындағы ынтымақтастықты талқылады.
Президенттің айтуынша, бүгінде Қазақстанда 60-қа жуық серб компаниясы жұмыс істейді. Дегенмен тараптар сауда айналымын ұлғайтуға және жаңа инвестициялық жобаларды пысықтауға келісті.
Біз Сербия кәсіпкерлеріне қолайлы жағдай жасауға дайынбыз, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Көлік-логистика және Транскаспий дәлізі
Мемлекет басшысы Астана мен Белград арасында тікелей әуе рейсінің ашылғанын маңызды қадам ретінде бағалады. Сонымен қатар Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің транзиттік мүмкіндіктерін тиімді пайдалану мәселесі көтерілді.
Тиісті министрліктер мен операторларға нақты ынтымақтастық тетіктерін әзірлеу тапсырылды.
Энергетика, сирек минералдар және цифрлық технология
Тараптар энергетика саласында, оның ішінде аса маңызды минералдарды өндіру және өңдеу бағытында өзара іс-қимылды күшейтуге келісті. Сондай-ақ бейбіт атом энергетикасы бойынша тәжірибе алмасу мүмкіндігі қарастырылды.
Президент жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды енгізу стратегиялық маңызға ие екенін атап өтті.
Ауыл шаруашылығы және жаңа өндіріс
Агроөнеркәсіп саласында да нақты уағдаластықтар жасалды. Өсімдік және тұқым шаруашылығы бағытындағы әріптестік нығаяды.
Сербиялық «Mambikom Agrar» компаниясы Қазақстанда мұздатылған өнімдер шығаратын зауыт ашуға ниетті. Бұл жоба аграрлық ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтермек.
Сонымен қатар мәдени-гуманитарлық байланыс, білім беру және туризм салаларын дамыту жөнінде келісімдерге қол жеткізілді.
