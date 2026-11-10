Тоқаев ҰҚШҰ отырысына қатысу үшін Мәскеуге барды

Бұл туралы Ақорда жазды.

10 Қараша 2026, 21:05
АВТОР
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Ақорда 10 Қараша 2026, 21:05
10 Қараша 2026, 21:05
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Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі отырысына қатысу үшін Мәскеуге барды, деп хабарлайды BAQ.KZ. 

Мемлекет басшысын әуежайдан Ресей Үкіметінің ресми тұлғалары қарсы алды.

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