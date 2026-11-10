Тоқаев ҰҚШҰ отырысына қатысу үшін Мәскеуге барды
Бұл туралы Ақорда жазды.
10 Қараша 2026, 21:05
БӨЛІСУ
10 Қараша 2026, 21:0510 Қараша 2026, 21:05
136Фото: Ақорда
Мемлекет басшысын әуежайдан Ресей Үкіметінің ресми тұлғалары қарсы алды.
Ең оқылған:
- «Жоғары табысқа кенелесіз»: Ақтөбеде ерлі-зайыпты 8 млн теңгеден астам ақшасынан айырылды
- Жәрдемақыға кімдер күн көріп отыр және мемлекеттен қандай қолдау күтуге болады
- Қар аралас жаңбыр және көктайғақ: Алдағы күндері ауа райы қалай өзгереді?
- Көлігі былғанғаны үшін жолаушыға балағат сөз айтқан такси жүргізуші қамауға алынды
- Nvidia басшысы тыңшылық дауына ілікті: Не белгілі?