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  • Тоқаев Түрікменстанда өтетін ТМД елдері басшыларының кеңесіне қатысады

Тоқаев Түрікменстанда өтетін ТМД елдері басшыларының кеңесіне қатысады

Мемлекет басшысы Түрікменстандағы «Аваза» кешеніне барды. Оны Сердар Бердімұхамедов қарсы алды.

9 Қазан 2026, 10:40
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 9 Қазан 2026, 10:40
9 Қазан 2026, 10:40
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысу үшін «Аваза» кешеніне барды.

Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Мемлекет басшысын Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедов қарсы алды.

Еске салсақ, кеше Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстанға жұмыс сапары аясында Сердар Бердімұхамедовпен кездескен еді. Қазақстан мен Түрікменстан басшылары екіжақты ынтымақтастықтың маңызды бағыттары мен бірлескен жобалардың барысын қарастырды.

Сондай-ақ Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен ТМД мемлекеттері басшылары ұлттық тағамдар фестиваліне қатысты. Фестиваль барысында мемлекеттер басшылары ТМД елдерінің ұлттық тағамдарын әзірлеу барысымен танысты. Түрікменстан павильонында жергілікті бақша және нан-тоқаш өнімдері, сондай-ақ түрікмен кілемдері қойылған көрме ұсынылды. Қонақтарға «Оғыздар» әдеби-сазды қойылымы да көрсетілді.

 

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