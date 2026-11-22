Қырғызстанның оңтүстігіндегі алты ауылда жер сілкінді
Елді мекендерде жер сілкінісінің қарқындылығы 3 балға дейін жеткен.
Қырғызстанның оңтүстігінде 20 және 21 қарашада бірнеше жер сілкінісі тіркелді. Екі жер сілкінісі елді мекендерде сезілген. Бұл туралы елдің Ұлттық ғылым академиясы Сейсмология институтының мәліметтерінен белгілі болды.
Алғашқы жер сілкінісі 20 қараша күні сағат 02:39-да болған. Оның эпицентрі Бор-Дөбө ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 7 шақырым және Ош қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 125 шақырым жерде орналасқан. Бор-Дөбөде жер сілкінісінің күші 3 балл болған.
Сол күні сағат 21:19-да сейсмологтар екінші жер сілкінісін тіркеген. Эпицентрі Райкомол ауылынан солтүстік-шығысқа қарай 11 шақырым және Қаракөл қаласынан солтүстік-батысқа қарай 35 шақырым жерде орналасқан.
Райкомол ауылында жер сілкінісінің күші 2,5 балл болса, Жүзімжан, Жаңы-Жол, Ақ-Жол және Кечүү ауылдарында 2 балл болған.
Үшінші жер сілкінісі 21 қараша күні сағат 19:41-де тіркелді. Оның эпицентрі Ақ-Босого ауылынан солтүстік-батысқа қарай 9 шақырым, Қызыл-Алайдан солтүстік-батысқа қарай 10 шақырым және Ош қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 80 шақырым жерде орналасқан. Сейсмологтардың мәліметінше, бұл жер сілкінісі ел аумағында сезілмеген.
Үш жер сілкінісінің магнитудасы тиісінше 3,9, 3,0 және 3,1 болған. Жер сілкінісі ошақтарының тереңдігі 13-22 шақырым аралығында орналасқан.
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