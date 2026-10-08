Тоқаев пен ТМД елдерінің басшылары ұлттық тағамдар фестивалін тамашалады
Фестиваль барысында мемлекеттер басшылары ТМД елдерінің ұлттық тағамдарын әзірлеу барысымен танысты.
8 Қазан 2026, 21:48
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8 Қазан 2026, 21:488 Қазан 2026, 21:48
260Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен ТМД мемлекеттері басшылары ұлттық тағамдар фестиваліне қатысты.
Фестиваль барысында мемлекеттер басшылары ТМД елдерінің ұлттық тағамдарын әзірлеу барысымен танысты. Түрікменстан павильонында жергілікті бақша және нан-тоқаш өнімдері, сондай-ақ түрікмен кілемдері қойылған көрме ұсынылды. Қонақтарға «Оғыздар» әдеби-сазды қойылымы да көрсетілді.
Қазақстанның ұлттық павильонында еліміздің тарихи-мәдени мұрасы мен заманауи жетістіктерін таныстыратын тақырыптық алаңдар ұйымдастырылды.
Іс-шара аясында мемлекеттер басшыларының қатысуымен ТМД елдері арасында өткен «Жүйріктің шабысы: күш пен сымбат» телевизиялық фильмдер байқауының жеңімпаздары марапатталды.
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