Тоқаев Түрікменстан президентін туған күнімен құттықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев Сердар Бердімұхамедовке жеделхат жолдап, екі ел арасындағы ынтымақтастық туралы пікір білдірді.

22 Қыркүйек 2026, 11:43
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 22 Қыркүйек 2026, 11:43
22 Қыркүйек 2026, 11:43
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы туған күніне орай Сердар Бердімұхамедовке құттықтау жеделхатын жолдады.

Қасым-Жомарт Тоқаев президент Сердар Бердімұхамедовтің басшылығымен Түрікменстан дамудың даңғыл жолына түсіп, мемлекеттілікті нығайту, әлеуметтік-экономикалық жаңғыру және халықаралық аренада ел позициясын күшейту бағыттарында таңғаларлық табысқа жеткенін атап өтті.  

Мемлекеттеріміз арасындағы сан қырлы ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеру мақсатында қазақ-түрікмен стратегиялық серіктестігіне қосқан үлесіңізді жоғары бағалаймыз, – деп жазды Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы Түрікменстан Президентіне сарқылмас күш-қуат және бауырлас түрікмен халқының игілігі жолында атқаратын жауапты қызметіне толайым табыс тіледі.

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