Тоқаев Түрікменстан президентін туған күнімен құттықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев Сердар Бердімұхамедовке жеделхат жолдап, екі ел арасындағы ынтымақтастық туралы пікір білдірді.
22 Қыркүйек 2026, 11:43
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22 Қыркүйек 2026, 11:4322 Қыркүйек 2026, 11:43
200Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы туған күніне орай Сердар Бердімұхамедовке құттықтау жеделхатын жолдады.
Қасым-Жомарт Тоқаев президент Сердар Бердімұхамедовтің басшылығымен Түрікменстан дамудың даңғыл жолына түсіп, мемлекеттілікті нығайту, әлеуметтік-экономикалық жаңғыру және халықаралық аренада ел позициясын күшейту бағыттарында таңғаларлық табысқа жеткенін атап өтті.
Мемлекеттеріміз арасындағы сан қырлы ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеру мақсатында қазақ-түрікмен стратегиялық серіктестігіне қосқан үлесіңізді жоғары бағалаймыз, – деп жазды Қазақстан Президенті.
Мемлекет басшысы Түрікменстан Президентіне сарқылмас күш-қуат және бауырлас түрікмен халқының игілігі жолында атқаратын жауапты қызметіне толайым табыс тіледі.
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