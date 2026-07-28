Тоқаев Таиланд Короліне жеделхат жолдады
Президент құттықтауында Таиланд халқы үшін маңызды мерекенің мәніне тоқталып, екіжақты қарым-қатынасқа қатысты ұстанымын білдірді.
28 Шілде 2026, 12:03
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28 Шілде 2026, 12:0328 Шілде 2026, 12:03
52Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы Таиланд Королі Маха Вачиралонгкорнды туған күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатында Корольдіктің орнықты дамуының, ұлттық мұрасы мен рухани құндылықтарының айшықты белгісі ретінде бұл мерекенің Таиланд халқы үшін ерекше мәнге ие екенін атап өтті, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Президент достық пен өзара қолдауға негізделген екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады.
Мемлекет басшысы Корольдің жауапты қызметіне табыс, ал достас Таиланд халқына құт-береке тіледі.
Еске салсақ, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлыбританияның жаңа Премьер-министріне құттықтау жолдаған еді.
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