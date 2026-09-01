Тоқаев Словакия президентін Конституция күнімен құттықтады

Мемлекет басшысы Словакия Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

1 Қыркүйек 2026, 09:43
АВТОР
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Ақорда 1 Қыркүйек 2026, 09:43
1 Қыркүйек 2026, 09:43
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Петер Пеллегриниді Конституция күнімен құттықтады.

Президент достық пен өзара түсіністікке негізделген Қазақстан-Словакия қарым-қатынасы алдағы уақытта да дәйекті түрде дамып, жаңа мазмұнмен толыға түсетініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Петер Пеллегринидің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Словакия халқына бақ-береке тіледі, – делінген Ақорданың хабарламасында.

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