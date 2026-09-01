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Тоқаев ШЫҰ саммитіне қатысу үшін Бішкектегі «Ырыс Ордо» конгресс-холына барды

1 Қыркүйек 2026, 10:03
АВТОР
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Ақорда 1 Қыркүйек 2026, 10:03
1 Қыркүйек 2026, 10:03
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-отырысына және «ШЫҰ+» форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкектегі «Ырыс Ордо» конгресс-холына барды.

Мемлекет басшысын Қырғызстан президенті Садыр Жапаров күтіп алды.

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