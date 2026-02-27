Тоқаев Сербия Президентін Ақордада қарсы алды
Ақордада Сербия Президенті Александр Вучичті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті.
Бүгiн 2026, 11:54
Бүгiн 2026, 11:54
Фото: Ақорда
Ақордада Сербия Президенті Александр Вучичті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекеттер басшылары бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң екі елдің әнұрандары шырқалды.
Содан кейін Қазақстан мен Сербия президенттері келіссөз залына барды.
