Тоқаев Сербия Президентін Ақордада қарсы алды

Ақордада Сербия Президенті Александр Вучичті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті.

Бүгiн 2026, 11:54
Фото: Ақорда

Ақордада Сербия Президенті Александр Вучичті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мемлекеттер басшылары бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң екі елдің әнұрандары шырқалды.

Содан кейін Қазақстан мен Сербия президенттері келіссөз залына барды.

