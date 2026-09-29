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Тоқаев Rhenus Group компаниясының Қазақстандағы жобаларын жоғары бағалады

Мемлекет басшысы Rhenus Group басқарма төрағасын қабылдады

29 Қыркүйек 2026, 15:13
АВТОР
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Ақорда 29 Қыркүйек 2026, 15:13
29 Қыркүйек 2026, 15:13
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Тобиас Бартц көлік-логистика салаларындағы стратегиялық серіктестікті дамыту перспективасын, сондай-ақ бірлескен инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру жайын талқылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Мемлекет басшысы компанияның Қазақстандағы көлік байланысын нығайтуға ұзақ жылдан бері үлес қосып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар еліміз құрлықтың негізгі логистикалық хабына айналуды мақсат етіп отырғанын айтты. 

Кездесуде Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамытуға баса назар аударылды. Қасым-Жомарт Тоқаев заманауи үлгідегі порттары, терминалдары, теміржолдары мен цифрлық сервистері бар бәсекеге қабілетті логистикалық бағытты бірлесе қалыптастыруға шақырды. Сондай-ақ Rhenus Group компаниялар тобының Ақтау портындағы мультимодальды хаб құрылысына қатысуын құптады.

Тобиас Бартц Қазақстанның негізгі көлік-логистика торабы ретінде әлеуеті зор екеніне тоқталып, компанияның бірлескен жобаларға атсалысуға ниетті екенін жеткізді. 

Тараптар өзара тиімді ынтымақтастық бағыттарын кеңейтуге әзірлігін растады.

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