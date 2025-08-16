Тоқаев Ресей мен АҚШ президенттерінің кездесуіне қатысты пікір білдірді

Қазақстан Ресей мен АҚШ президенттерінің Анкоридждегі кездесуін Украина бойынша ең жоғары деңгейдегі келіссөздер үдерісінің бастамасы ретінде құптайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мәлімдеді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұлтарихи саммит екі ел басшыларының саяси ерік-жігерінің арқасында мүмкін болды деп санайды, - деп жазды Руслан Желдібай желідегі жазбасында.
Айтуынша, олар қазіргі заманның ең басты проблемаларына, соның ішінде Украинадағы әскери іс-қимылдарды тоқтатуға қатысты ортақ шешім табуға шынайы ниетті екенін көрсетті.
Еске салайық, Путин мен Трамптың шағын форматтағы келіссөздері өтті.
Ал өз кезегінде Владимир Зеленский кездесуден не күтетінін жеткізді. Сондай-ақ АҚШ президенті Дональд Трамп Путинмен кездесуінен кейін Fox News арнасына сұхбат беріп, келіссөздерді "ондыққа татитын" деп бағалады.