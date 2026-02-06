Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Тоқаев Қазақстанның әскери басшылығына бірқатар міндет жүктеді

Бүгiн, 14:32
173
Бөлісу:
gov.kz
Фото: gov.kz

Мемлекет басшысы Қорғаныс министрінің орынбасарларын қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Президент – Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қарулы Күштері Бас штабының бастығы Қаныш Әбубәкіров пен Қорғаныс министрінің орынбасары Асқар Мұстабековті қабылдады.

Мемлекет басшысы Қорғаныс министрінің орынбасарларына ведомстводағы жетекшілік ететін бағыттары бойынша бірқатар тапсырма берді. 

Бұған дейін әскери оқу орындарына өтініштер енді толық онлайн қабылданатыны айтылған еді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Сауалнама қазақстандықтар үшін ең басты құндылықты көрсетті
Келесі жаңалық
Asar Baspana пирамидасы: Қазақстандықтар алаяқтарға 25 млрд теңге беріп қойған
Өзгелердің жаңалығы