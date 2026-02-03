Әскери оқу орындарына өтініштер енді толық онлайн қабылданады

2026 жылдан бастап әскери білім алуға ниетті талапкерлер үшін құжат тапсыру тәртібі түбегейлі өзгерді. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі әскери оқу орындарына қабылдауды цифрлық форматқа көшіріп, өтініштерді eGov.kz порталы арқылы онлайн қабылдауды іске қосты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. Жаңа жүйе 1 ақпаннан бастап қолжетімді, ал өтініш қабылдау 10 маусымға дейін жалғасады.
Кімдер қатыса алады?
Онлайн қабылдауға 18 бен 24 жас аралығындағы ер азаматтар өтініш бере алады. Үміткерлер бұрынғыдай әскери бөлімдер мен ведомстволарды араламай-ақ, барлық рәсімді қашықтан орындау мүмкіндігіне ие болды.
Қалай өтініш беруге болады?
Талапкер eGov.kz порталында жеке кабинетіне кіріп, «Азаматтарға» → «Әскери есеп және қауіпсіздік» → «Әскери қызмет» бөлімдері арқылы тиісті қызметті таңдайды. Электрондық сауалнамада жеке мәліметтерін толтырып, қалаған оқу орнын көрсетеді және дербес деректерді өңдеуге келісім береді. Өтініш электронды қол қою әдістерінің бірімен расталады.
Құжаттар автоматты түрде тексеріледі
Жүйе үміткерге қатысты негізгі деректерді өзі жинайды. Денсаулыққа байланысты есептер, соттылық, мүгедектік мәртебесі туралы мәліметтер тиісті ақпараттық базалардан алынады. Сондай-ақ жеке куәлік деректері, білім туралы ақпарат пен ҰБТ нәтижелері талапкердің қатысуынсыз тексеріледі.
Нәтижені қайдан көруге болады?
Өтініштің мәртебесі пайдаланушының жеке кабинетінде «Қызмет алу тарихы» бөлімінде көрініп тұрады. Қабылданған жағдайда электронды форматтағы ресми құжат ұсынылады, ал бас тартылған кезде нақты себептері көрсетілген хабарлама жіберіледі.
Әскери білімнің мүмкіндіктері
Әскери оқу орындарында оқу тегін, әрі түлектерді қызметке орналастыру қарастырылған. Жоғары оқу орнын тәмамдағандар лейтенант, ал әскери колледж бітірушілер сержант әскери атағын алады.
Жаңа форматтың артықшылығы
Бұрын құжат тапсыру үшін жергілікті әскери басқару органдарына бару, медициналық тексеруден өту және бірнеше мекемеге жеке жүгіну қажет болатын. Қазір бұл үдерістердің барлығы дерлік автоматтандырылып, бір платформаға біріктірілді.
Айта кету керек, Қорғаныс министрлігінің жүйесінде офицерлерді даярлайтын үш жоғары әскери оқу орны және сержанттар құрамын дайындайтын бес әскери колледж жұмыс істейді. Онлайн қабылдау тетігі әскери білімге қолжетімділікті арттырып, ашықтықты қамтамасыз етуге бағытталған.