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  • Тоқаев Қазақстан құрамасын Дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы жетістігімен құттықтады

Тоқаев Қазақстан құрамасын Дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы жетістігімен құттықтады

Президент қазақстандық спортшыларға алдағы уақытта да ең беделді халықаралық жарыстарда биік белестерді бағындыруға тілектестік білдірді.

6 Қыркүйек 2026, 21:21
АВТОР
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Ақорда 6 Қыркүйек 2026, 21:21
6 Қыркүйек 2026, 21:21
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан ұлттық құрамасын VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында табысты өнер көрсетуімен құттықтады.

Президент спортшылардың жоғары нәтижеге табандылықтың, жанқиярлық еңбек пен мұқалмас ерік-жігердің арқасында жеткенін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев чемпиондар мен жүлдегерлерге, бапкерлер құрамына және ұлттық құраманың жетістігіне үлес қосқан барлық маманға ризашылығын білдірді.

Мемлекет басшысының айтуынша, мұндай ерен жетістіктер Қазақстанның ұлттық спорт түрлері дамыған ел ретіндегі халықаралық беделін арттыра түседі.

Президент қазақстандық спортшыларға алдағы уақытта да ең беделді халықаралық жарыстарда биік белестерді бағындыруға тілектестік білдірді.

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