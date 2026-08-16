Тоқаев «Qazaqstan Barysy – 2026» турнирінің жеңімпазын құттықтады

16 Тамыз 2026, 12:18
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 16 Тамыз 2026, 12:18
16 Тамыз 2026, 12:18
126
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жантілек Нұртілепұлын «Qazaqstan Barysy – 2026» турниріндегі айқын жеңісімен құттықтады.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Президент бұл жетістік спортшының жеңіске деген ерік-жігері мен озық шеберлігінің айқын көрінісі екенін атап өтті.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы мұндай беделді бәсекелер халқымыздың бірегей дәстүрлерін жаңғыртып, өскелең ұрпақты ұлттық спорт түрлерімен айналысуға ынталандыратынына назар аударды.

Ең оқылған:

Наверх