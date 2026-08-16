Тоқаев «Qazaqstan Barysy – 2026» турнирінің жеңімпазын құттықтады
16 Тамыз 2026, 12:18
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16 Тамыз 2026, 12:1816 Тамыз 2026, 12:18
126Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жантілек Нұртілепұлын «Qazaqstan Barysy – 2026» турниріндегі айқын жеңісімен құттықтады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Президент бұл жетістік спортшының жеңіске деген ерік-жігері мен озық шеберлігінің айқын көрінісі екенін атап өтті.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы мұндай беделді бәсекелер халқымыздың бірегей дәстүрлерін жаңғыртып, өскелең ұрпақты ұлттық спорт түрлерімен айналысуға ынталандыратынына назар аударды.
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