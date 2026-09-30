Тоқаев Мюнхенге барды: Бавариямен қандай келіссөздер өтеді?
Президенттің Германияға ресми сапары Мюнхенде жалғасады. Бүгін Мемлекет басшысының күн тәртібінде бірнеше маңызды кездесу бар.
30 Қыркүйек 2026, 14:45
БӨЛІСУ
30 Қыркүйек 2026, 14:4530 Қыркүйек 2026, 14:45
145Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысының Германияға ресми сапары Мюнхен қаласында жалғасады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бавария Үкіметі мен Ландтаг басшыларымен және бизнес-құрылым өкілдерімен кездеседі, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы Қазақстан-Бавария технологиялық форумының ашылу рәсіміне қатысады.
Ең оқылған:
- 1 қазаннан бастап Қазақстанда не өзгереді?
- 583 адам декреттік төлемді қайтаруға міндеттелді: Қор ақшаны неге кері сұрайды?
- Өз шотына миллиондар аударған: Қазалыда балабақша есепшісіне қатысты тергеу басталды
- – 4°С үсік пен қатты жел: Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райы күрт бұзылады
- Мектепте телефон қолдануға қатысты жаңа талап бекітілді: Оқушылар нені білуі керек?