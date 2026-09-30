Тоқаев Мюнхенге барды: Бавариямен қандай келіссөздер өтеді?

Президенттің Германияға ресми сапары Мюнхенде жалғасады. Бүгін Мемлекет басшысының күн тәртібінде бірнеше маңызды кездесу бар.

30 Қыркүйек 2026, 14:45
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 30 Қыркүйек 2026, 14:45
30 Қыркүйек 2026, 14:45
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысының Германияға ресми сапары Мюнхен қаласында жалғасады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бавария Үкіметі мен Ландтаг басшыларымен және бизнес-құрылым өкілдерімен кездеседі, - делінген Ақорданың хабарламасында. 

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы Қазақстан-Бавария технологиялық форумының ашылу рәсіміне қатысады. 

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