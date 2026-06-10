Тоқаев Канада Генерал-губернаторын құттықтады

Мемлекет басшысы Канада Генерал-губернаторы Луиза Арбурға құттықтау жеделхатын жолдады.

Бүгiн 2026, 19:01
АВТОР
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Ақорда Бүгiн 2026, 19:01
Бүгiн 2026, 19:01
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Фото: Ақорда

Президент Канаданың жаңа Генерал-губернаторы Луиза Арбурды лауазымына ресми түрде кірісуімен құттықтап, оның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Канада халқына бақ-береке тіледі.

Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, Қазақстан Канадамен сан қырлы серіктестікті нығайтуға бейіл әрі қос халықтың мүддесі үшін тығыз ықпалдастыққа әзір.

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