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  • Тоқаев халықаралық гимнастика ұйымдарының басшыларын «Достық» орденімен марапаттады

Тоқаев халықаралық гимнастика ұйымдарының басшыларын «Достық» орденімен марапаттады

Бүгiн 2026, 13:56
АВТОР
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Ақорда Бүгiн 2026, 13:56
Бүгiн 2026, 13:56
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық гимнастика ұйымдарының басшыларын марапаттады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысы Қазақстанда және әлемде гимнастика спортын дамытуға сіңірген еңбегі үшін Халықаралық гимнастика федерациясының президенті Моринари Ватанабэні I дәрежелі «Достық» орденімен, ал Азия гимнастикалық одағының президенті Абдулрахман Әл-Шатриді II дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады.

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