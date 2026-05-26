Тоқаев Грузия президентіне маңызды құттықтау жолдады
Мемлекет басшысы Михаил Кавелашвилидің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Грузия халқына бақ-береке тіледі.
Бүгiн 2026, 19:53
138Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы Грузия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Михаил Кавелашвилиді және оның отандастарын ұлттық мереке – Тәуелсіздік күнімен құттықтады. Президент жеделхатта достық пен өзара құрметке негізделген қазақ-грузин қарым-қатынастарын одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады, - делінген Ақорданың хабарламасында.
