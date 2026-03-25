Тоқаев Грекия президентін құттықтады
Мемлекет басшысы Грекия көшбасшысына жеделхат жолдады.
Бүгiн 2026, 10:01
Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Грекия президенті Константинос Тасуласқа құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Константинос Тасуласты Грек Республикасының ұлттық мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Қазақстан мен Грекия арасындағы достық пен өзара ынтымақтастыққа негізделген қатынастардың тұғыры берік, әлеуеті зор екенін атап өткім келеді. Болашақта да сан қырлы ынтымақтастығымыз халықтарымыздың игілігі үшін беки түседі деп сенемін, – делінген жеделхатта.
Қасым-Жомарт Тоқаев Константинос Тасуластың аса жауапты қызметіне толайым табыс, ал Грекия халқына құт-береке тіледі.
Ең оқылған:
- Күдікті – ірі кәсіпкер: Алматыдағы 3 адам қаза тапқан жантүршігерлік апатқа қатысты тың дерек шықты
- Қазақстанда жаңа арзан ипотека бағдарламасы іске қосылады
- "Өзіне қол жұмсады" деп ойлаған: Ұйқыны жақсы көретін ақтаулық келіншек елді әбігерге салды
- Мемлекет басшысы қазақстандық спортшыға "Қазақстанның Еңбек ері" атағын беру туралы жарлыққа қол қойды
- Боксшы Қанат Ислам жаңа қызметке тағайындалды