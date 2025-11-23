Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тоқаев Головкинді жаңа қызметімен құттықтады

Бүгiн, 17:45
183
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Геннадий Головкинді World Boxing халықаралық федерациясының президенті болып сайлануымен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Бұл – Геннадий Головкиннің ерен еңбегіне берілген лайықты баға. Даңқты отандасымыз олимпиадалық спорт түрі бойынша халықаралық федерацияны басқаратын Қазақстанның алғашқы өкілі атанды, – делінген құттықтауда.

Еске салайық, бұған дейін World Boxing халықаралық ұйымы аты аңызға айналған қазақстандық боксшы Геннадий Головкиннің ұйымның жаңа президенті болатынын ресми түрде жариялағанын жазған болатынбыз.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Esirtkisiz Elorda": Астанада студенттер арасында баскетболдан турнир өтті
Келесі жаңалық
Вьетнамдағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 90-ға жетті
Өзгелердің жаңалығы