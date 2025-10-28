Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тоқаев Чех Республикасын Тәуелсіздік күнімен құттықтады

Бүгiн, 09:03
Ақорданың баспасөз қызметі
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Қасым-Жомарт Тоқаев Петр Павелді Чех Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Президент құттықтауында екі ел арасындағы достық пен өзара тиімді ынтымақтастыққа негізделген қарым-қатынастың тұғыры биік, әлеуеті зор екеніне тоқталып, сан қырлы ықпалдастық қос халықтың игілігі жолында беки түсетініне сенім білдірді, - делінген Ақорданың хабарламасында.

Қасым-Жомарт Тоқаев Петр Павелдің аса жауапты қызметіне толайым табыс, ал чех халқына құт-береке тіледі.

