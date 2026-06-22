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  • Тоқаев Брюссельге ресми сапармен барды: ЕО басшыларымен келіссөздер және маңызды құжаттар күтілуде

Тоқаев Брюссельге ресми сапармен барды: ЕО басшыларымен келіссөздер және маңызды құжаттар күтілуде

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Брюссельге ресми сапармен барды. Ертең ЕО басшыларымен кездесіп, бірқатар бірлескен құжатқа қол қойылады. Сапардың егжей-тегжейі материалда.

Бүгiн 2026, 20:20
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 20:20
Бүгiн 2026, 20:20
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды.

Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстан Президентінің келуіне орай Бельгия астанасының әуежайында Құрмет қарауылы ротасы сап түзеді.

Қасым-Жомарт Тоқаевты Еуропа Одағының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуардс Стипрайс пен басқа да ресми тұлғалар қарсы алды.

Ертең Еуропалық кеңестің штаб-пәтерінде Еуропа Одағының басшылары Антониу Коштамен және Урсула фон дер Ляйенмен екіжақты келіссөздер жүргізіледі, - делінген хабарламада.

Сапар аясында бірқатар маңызды бірлескен құжатқа қол қойылады.

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