«Іле-Балқаштағы жолбарыс» фотосы жұртты шулатты: Резерват мәлімдеме жасады
Әлеуметтік желіде тараған суретке қатысты ресми түсініктеме берілді. Мамандар оның шынайылығына күмән келтіретін маңызды жайтты атады.
Әлеуметтік желілерде «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерватының аумағында табиғатқа жіберілген жолбарыс түсірілді деген ақпаратпен таралған фотосурет шындыққа сәйкес келмейді. Бұл туралы Экология және табиғи ресурстар министрлігі мәлімдеді.
Ведомствоның мәліметінше, әлеуметтік желілерде жарияланған суретте жасанды интеллект (AI) арқылы жасалған болуы мүмкін белгілер байқалады.
Министрлік табиғатқа жіберілген жолбарыс аналығы спутниктік GPS-ошақпен жабдықталғанын атап өтті. Осыған байланысты «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерватының мамандары оның орналасқан жері мен жағдайын тәулік бойы үздіксіз бақылап отыр.
Сондықтан жануардың «кездейсоқ түсірілгені» туралы ақпараттың шындыққа жанаспайтыны айтылды.
Табиғатқа жіберілген жолбарыс аналығы спутниктік GPS-ошақпен жабдықталған. «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерватының мамандары оның орналасқан жері мен жағдайын тәулік бойы үздіксіз бақылауда ұстайды. Сондықтан жануардың «кездейсоқ түсірілгені» туралы ақпарат шындыққа жанаспайды, – делінген министрлік хабарламасында.
Осыған байланысты Экология және табиғи ресурстар министрлігі азаматтар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін тексерілмеген ақпаратты таратпауға және тек ресми ақпарат көздеріне ғана сенуге шақырды.
Сондай-ақ ведомство көрінеу жалған ақпаратты, сондай-ақ шындыққа сәйкес келмейтін фото және бейнематериалдарды тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін екенін еске салды.
Еске сала кетейік, бұған дейін «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерватының аумағында тарихи оқиға болды. Қазақстанда 70 жылдан астам уақыттан кейін алғаш рет табиғи мекеніне Амур жолбарысының Үміт атты аналығы жіберілген болатын.
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