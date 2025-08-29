Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тоқаев бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады

Ақорда
Фото: Ақорда

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына, заңдылық пен тәртіпті нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін бір топ азамат мемлекеттік наградалармен марапатталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы:

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына, заңдылық пен тәртіпті нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін наградталсын:

«Отан» орденімен

Мәми Қайрат Әбдразақұлы – ардагер-құқықтанушы, Алматы қаласы;

І дәрежелі «Барыс» орденімен

Дауылбаев Асхат Қайзоллаұлы – ардагер-құқықтанушы, Астана қаласы

Рогов Игорь Иванович – ардагер-құқықтанушы, Астана қаласы;

ІІІ дәрежелі «Барыс» орденімен

Әзімова Эльвира Әбілқасымқызы – Конституциялық Соттың төрағасы

Бәйішев Жолымбет Нұрахметұлы – «Тұран» университеті» мекемесінің профессоры, Алматы қаласы

Жиенбаев Ержан Нұрланұлы – Президент көмекшісі

Малиновский Виктор Александрович – «Нархоз университеті» КеАҚ конституциялық экономика орталығының директоры, Алматы қаласы

Мерғалиев Асламбек Амангелдіұлы – Жоғары Соттың төрағасы

Петров Константин Викторович – Орталық сайлау комиссиясы төрағасының экс-орынбасары, Ақтөбе қаласы;

«Парасат» орденімен

Алауханов Есберген Оразұлы – құқықтанушы, Астана қаласы

Баймолдина Зәуреш Хамитқызы  – «Нархоз университеті» КеАҚ Еуразиялық экономикалық-құқықтық зерттеулер институтының Астана орталығының басшысы

Балтабаев Қуаныш Жетпісұлы – «Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ профессоры, Астана қаласы

Ким Георгий Владимирович – «Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК профессоры

Қоғамов Марат Шекішұлы – «M. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti» АҚ профессоры, Астана қаласы

Шапақ Унзила – Парламент Мәжілісінің депутаты;

«Құрмет» орденімен

Ақпанов Арыстан Нөкешұлы – «Астана» халықаралық университеті» ЖШС профессоры

Әбдірасылов Ермек Баяхметұлы – «Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ профессоры, Астана қаласы

Әубәкірова Индира Оралқызы – Әділет министрлігі «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» РМК директоры

Жолдасбеков Нұржан Өтепбайұлы – Жоғарғы Соттың судьясы

Нұрмұханов Бақыт Маратұлы – Конституциялық Сот Төрағасының орынбасары

Сәрсембаев Ерлан Жақсылықұлы – Әділет министрі

Төкиев Аслан Сұлтанұлы – Жоғарғы Соттың әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының төрағасы

Ыдрышева Сара Қимадиқызы – «M. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti» АҚ профессоры, Астана қаласы;

«Ерен еңбегі үшін» медалімен

Жанұзақова Ләйлә Телманқызы – «Тұран» университеті» мекемесінің профессоры, Алматы қаласы

Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы – Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің «Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық-драма театры» КМҚК музыканты

Қанатов Алмас Қанатұлы – «Парламентаризм институты» РМК материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының атқарушы директоры

Матаева Майгүл Хафизқызы – «Alikhan Bokeikhan University» БМ проректоры, Семей қаласы

Скрябин Сергей Васильевич – Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» РМК бас ғылыми қызметкері.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

