Тоқаев бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына, заңдылық пен тәртіпті нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін бір топ азамат мемлекеттік наградалармен марапатталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы:
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына, заңдылық пен тәртіпті нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін наградталсын:
«Отан» орденімен
Мәми Қайрат Әбдразақұлы – ардагер-құқықтанушы, Алматы қаласы;
І дәрежелі «Барыс» орденімен
Дауылбаев Асхат Қайзоллаұлы – ардагер-құқықтанушы, Астана қаласы
Рогов Игорь Иванович – ардагер-құқықтанушы, Астана қаласы;
ІІІ дәрежелі «Барыс» орденімен
Әзімова Эльвира Әбілқасымқызы – Конституциялық Соттың төрағасы
Бәйішев Жолымбет Нұрахметұлы – «Тұран» университеті» мекемесінің профессоры, Алматы қаласы
Жиенбаев Ержан Нұрланұлы – Президент көмекшісі
Малиновский Виктор Александрович – «Нархоз университеті» КеАҚ конституциялық экономика орталығының директоры, Алматы қаласы
Мерғалиев Асламбек Амангелдіұлы – Жоғары Соттың төрағасы
Петров Константин Викторович – Орталық сайлау комиссиясы төрағасының экс-орынбасары, Ақтөбе қаласы;
«Парасат» орденімен
Алауханов Есберген Оразұлы – құқықтанушы, Астана қаласы
Баймолдина Зәуреш Хамитқызы – «Нархоз университеті» КеАҚ Еуразиялық экономикалық-құқықтық зерттеулер институтының Астана орталығының басшысы
Балтабаев Қуаныш Жетпісұлы – «Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ профессоры, Астана қаласы
Ким Георгий Владимирович – «Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК профессоры
Қоғамов Марат Шекішұлы – «M. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti» АҚ профессоры, Астана қаласы
Шапақ Унзила – Парламент Мәжілісінің депутаты;
«Құрмет» орденімен
Ақпанов Арыстан Нөкешұлы – «Астана» халықаралық университеті» ЖШС профессоры
Әбдірасылов Ермек Баяхметұлы – «Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ профессоры, Астана қаласы
Әубәкірова Индира Оралқызы – Әділет министрлігі «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» РМК директоры
Жолдасбеков Нұржан Өтепбайұлы – Жоғарғы Соттың судьясы
Нұрмұханов Бақыт Маратұлы – Конституциялық Сот Төрағасының орынбасары
Сәрсембаев Ерлан Жақсылықұлы – Әділет министрі
Төкиев Аслан Сұлтанұлы – Жоғарғы Соттың әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының төрағасы
Ыдрышева Сара Қимадиқызы – «M. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti» АҚ профессоры, Астана қаласы;
«Ерен еңбегі үшін» медалімен
Жанұзақова Ләйлә Телманқызы – «Тұран» университеті» мекемесінің профессоры, Алматы қаласы
Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы – Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің «Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық-драма театры» КМҚК музыканты
Қанатов Алмас Қанатұлы – «Парламентаризм институты» РМК материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының атқарушы директоры
Матаева Майгүл Хафизқызы – «Alikhan Bokeikhan University» БМ проректоры, Семей қаласы
Скрябин Сергей Васильевич – Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» РМК бас ғылыми қызметкері.
2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.