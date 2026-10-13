  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Тоқаев Бельгия Королі мен Патшайымына «Алтын адам» жәдігерлерін көрсетті

Тоқаев Бельгия Королі мен Патшайымына «Алтын адам» жәдігерлерін көрсетті

Бельгия Королі мен Патшайымы Ұлттық музейде болды.

13 Қазан 2026, 13:04
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 13 Қазан 2026, 13:04
13 Қазан 2026, 13:04
121
Фото: Ақорда

Қазақстан Президенті Бельгиялықтар Королімен және Патшайымымен бірге Ұлттық музейге барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Король Филипп және Патшайым Матильдамен бірге Ұлттық музейді аралады.

Мәртебелі меймандар музей кешенінің сәулеттік ерекшеліктерін және Ұлы даланың мәдени-тарихи мұрасын паш ететін экспозициялар кеңістігін тамашалады.

Әсіресе, бірегей археологиялық қазбалар, ежелгі зергерлік өнер үлгілері, соның ішінде Есік қорғанынан табылған «Алтын адам» мен Берел, Талды-2, Тақсай, Шілікті обаларынан шыққан алтын бұйымдар қойылған Алтын залына ерекше назар аударылды.

Этнография залында қонақтар қазақ халқының салт-дәстүрімен, тұрмысымен, материалдық және рухани мәдениетімен танысты.

Сондай-ақ бельгиялық суретші Джеймс Энсор шығармаларының көрмесі ұсынылды.

Бельгиялықтар Королі мен Патшайымы Құрметті қонақтар кітабына естелік жазба қалдырды.

Ең оқылған:

Наверх