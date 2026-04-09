Тоқаев Азия чемпионы болған боксшы қыздарды құттықтады
Бүгiн 2026, 16:08
Фото: ©BAQ.KZ коллажы/Арайлым Алтайқызы
Қасым-Жомарт Тоқаев Дина Исламбекова мен Надежда Рябецті бокстан Азия чемпионы атануымен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшысы боксшы қыздардың асқан шеберлігі, жеңіске деген ерік-жігері мен отаншылдық сезімі жанкүйерлерді тәнті еткенін атап өтті, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Президент ұлттық құрама мүшелеріне алдағы әлем чемпионаттары мен Лос-Анджелес Олимпиадасында биіктен көрінуіне тілектестік білдірді.
Еске салсақ, Алматбек Аманбек грек-рим күресінен Азия чемпионы атанды. Ол финалда ирандық Мұхаммад Джавад Резаимен белдесіп, қарсыласын мерзімінен бұрын (туше) жеңді.
Тағы оқи отырыңыздар:
Ең оқылған:
- ЖИ жүргізушілерді қалай бақылайды: Қазақстан жолдарында не өзгеруде?
- Мұғалімдер ұзақ күткен шешім қабылданды: Министр ұстаздардан сүйінші сұрады
- Таразда ер адам 5-ші қабаттағы балконнан құлап, қаза тапты
- Қазақстанда барлық психолог тіркеуге алынатын болды
- Коучтарға өздерін психолог ретінде таныстыруға тыйым салынады