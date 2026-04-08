Алматбек Аманбек грек-рим күресінен Азия чемпионы атанды
Бүгiн 2026, 21:50
Фото: Ұлттық олимпиада комитеті
Қырғызстанның Бішкек қаласында өтіп жатқан құрлық біріншілігінде 72 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Алматбек Аманбек алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол финалда ирандық Мұхаммад Джавад Резаимен белдесіп, қарсыласын мерзімінен бұрын (туше) жеңді.
Сондай-ақ қазақстандық балуандар қоржыны қола жүлделермен толықты. 97 келіге дейінгі салмақта Ислам Евлоев Оңтүстік Корея өкілі Минхо Лиді мерзімінен бұрын жеңіп, үшінші орынға ие болды. Ал 82 келіге дейінгі салмақта Ибрагим Магомадов қытайлық Руи Люді 5:3 есебімен ұтып, қола медаль еншіледі. Бұған қоса, Нұрсұлтан Тұрсынов (87 келіге дейін) та қола жүлдегер атанды.
Айта кетейік, 60 келіге дейінгі салмақта Ербол Камалиев қола медаль үшін өткен белдесуде жеңіліп қалды.
Ең оқылған:
- Астанада клиенттерге "күш-қуат" арттыратын қоспа сатқан фитнес-жаттықтырушы ұсталды
- Алматыда дәрігерлер қыз баланың асқазанынан үшінші рет шаш түйінін алып тастады
- Тараз көшесінде атпен шапқан бала көлікке соғылды
- Оңтүстік Корея Қазақстанға мұнай бойынша келіссөзге келмек
- Мұғалімдер ұзақ күткен шешім қабылданды: Министр ұстаздардан сүйінші сұрады