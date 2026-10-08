Тоқаев «Авазаға» барды: Түрікменстан Президенті күтіп алды

Қасым-Жомарт Тоқаев «Аваза» кешеніне келді. Оны Сердар Бердімұхамедов қарсы алды. Кездесуде Орталық Азия елдері мен Әзербайжанның маңызды мәселелері талқыланады.

8 Қазан 2026, 11:48
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 8 Қазан 2026, 11:48
8 Қазан 2026, 11:48
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Президент Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының сегізінші Консультативтік кездесуіне қатысу үшін «Аваза» кешеніне барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Қасым-Жомарт Тоқаевты Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедов күтіп алды.

Еске салсақ, кеше кешке Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түрікменстанға барды. Әуежайда Қазақстан Президентін Түрікменстан Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – Сыртқы істер министрі Рашид Мередов қарсы алды.

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