Тоқаев «Авазаға» барды: Түрікменстан Президенті күтіп алды
Қасым-Жомарт Тоқаев «Аваза» кешеніне келді. Оны Сердар Бердімұхамедов қарсы алды. Кездесуде Орталық Азия елдері мен Әзербайжанның маңызды мәселелері талқыланады.
8 Қазан 2026, 11:48
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8 Қазан 2026, 11:488 Қазан 2026, 11:48
164Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Президент Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының сегізінші Консультативтік кездесуіне қатысу үшін «Аваза» кешеніне барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаевты Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедов күтіп алды.
Еске салсақ, кеше кешке Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түрікменстанға барды. Әуежайда Қазақстан Президентін Түрікменстан Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – Сыртқы істер министрі Рашид Мередов қарсы алды.
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