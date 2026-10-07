Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түрікменстанға барды

Мемлекет басшысы Авазада өтетін халықаралық іс-шараларға қатысады.

7 Қазан 2026, 23:04
АВТОР
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Ақорда 7 Қазан 2026, 23:04
7 Қазан 2026, 23:04
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Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түрікменстанға барды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Әуежайда Қазақстан Президентін Түрікменстан Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – Сыртқы істер министрі Рашид Мередов қарсы алды.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедовтің шақыруымен 8-9 қазан күндері Авазаға жұмыс сапарымен баратыны хабарланған болатын.

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