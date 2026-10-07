Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түрікменстанға барды
Мемлекет басшысы Авазада өтетін халықаралық іс-шараларға қатысады.
7 Қазан 2026, 23:04
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7 Қазан 2026, 23:047 Қазан 2026, 23:04
63Фото: Ақорда
Әуежайда Қазақстан Президентін Түрікменстан Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – Сыртқы істер министрі Рашид Мередов қарсы алды.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедовтің шақыруымен 8-9 қазан күндері Авазаға жұмыс сапарымен баратыны хабарланған болатын.
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