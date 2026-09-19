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  • Тоқаев Астанадағы заңсыз граффитиге қатысты қатаң шара қолдануды тапсырды

Тоқаев Астанадағы заңсыз граффитиге қатысты қатаң шара қолдануды тапсырды

Мемлекет басшысы қоғамдық орындарды бүлдіретін мұндай «шығармашылыққа» заңнамалық тұрғыда толық тыйым салуды ұсынды.

19 Қыркүйек 2026, 14:50
АВТОР
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Ақорда 19 Қыркүйек 2026, 14:50
19 Қыркүйек 2026, 14:50
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Фото: Ақорда

Президент Астана әкімі Жеңіс Қасымбекке ғимараттардың қабырғасына граффити салатын тұлғаларға қатысты қатаң шара қолдануды тапсырды.

Мемлекет басшысының айтуынша, еліміздің қалаларында бұған жол бермеу керек, сондай-ақ әлемде вандализм мен бұзақылықтың сорақы көрінісі саналатын, қоғамдық орындарды бүлдіретін «шығармашылықтың» мұндай түріне толық тыйым салатын заңдық-нормативтік шаралар қабылдаған жөн.

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