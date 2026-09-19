Тоқаев Астанадағы заңсыз граффитиге қатысты қатаң шара қолдануды тапсырды
Мемлекет басшысы қоғамдық орындарды бүлдіретін мұндай «шығармашылыққа» заңнамалық тұрғыда толық тыйым салуды ұсынды.
19 Қыркүйек 2026, 14:50
БӨЛІСУ
19 Қыркүйек 2026, 14:5019 Қыркүйек 2026, 14:50
139Фото: Ақорда
Президент Астана әкімі Жеңіс Қасымбекке ғимараттардың қабырғасына граффити салатын тұлғаларға қатысты қатаң шара қолдануды тапсырды.
Мемлекет басшысының айтуынша, еліміздің қалаларында бұған жол бермеу керек, сондай-ақ әлемде вандализм мен бұзақылықтың сорақы көрінісі саналатын, қоғамдық орындарды бүлдіретін «шығармашылықтың» мұндай түріне толық тыйым салатын заңдық-нормативтік шаралар қабылдаған жөн.
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