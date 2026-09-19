  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Тоқаев Астанадағы «Мыңжылдық» аллеясы мен GreenLine желілік саябағына барды

Тоқаев Астанадағы «Мыңжылдық» аллеясы мен GreenLine желілік саябағына барды

19 Қыркүйек 2026, 17:17
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 19 Қыркүйек 2026, 17:17
19 Қыркүйек 2026, 17:17
67
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы «Мыңжылдық» аллеясы мен Greenline желілік паркінің екінші кезеңіндегі абаттандыру жұмыстарымен танысты. 

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді. 



Ең оқылған:

Наверх