Тоқаев Астанадағы «Мыңжылдық» аллеясы мен GreenLine желілік саябағына барды
19 Қыркүйек 2026, 17:17
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- «Жұмыста қысым көрсетті»: Көкшетауда қаза тапқан сот қызметкерінің отбасы тергеуді талап етіп отыр
- «Бірге болуға тиіспіз»: Тоқаев сегіз елдің елшісіне үндеу жасады
- Алматыда самокат мінген адамның өмірін қиған алғашқы жол апаты тіркелді
- Астана ғимаратына «бомба қойылды» деп хабарлаған жасөспірім Украинада ұсталды
- Астанада қыздың саусағы балмұздақ аппаратына қысылып қалды