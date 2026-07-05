Тоқаев Алжир президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Қазақстан мен Алжир арасындағы ынтымақтастықтың одан әрі дами беретініне сенім білдірді.
Бүгiн 2026, 10:01
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Бүгiн 2026, 10:01Бүгiн 2026, 10:01
171Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Алжир Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббун мен оның отандастарын Алжирдің Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Біз Алжирді араб әлеміндегі сенімді серіктестеріміздің бірі деп қарастырамыз. Берік достық пен өзара түсіністікке негізделген қазақ-алжир қарым-қатынастары халықтарымыздың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенімдімін,– деп жазылған жеделхатта.
Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббунның жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Алжир халқына құт-береке тіледі.
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