Тоқаев Алжир президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы Қазақстан мен Алжир арасындағы ынтымақтастықтың одан әрі дами беретініне сенім білдірді.

Бүгiн 2026, 10:01
АВТОР
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Ақорда Бүгiн 2026, 10:01
Бүгiн 2026, 10:01
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Алжир Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббун мен оның отандастарын Алжирдің Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Біз Алжирді араб әлеміндегі сенімді серіктестеріміздің бірі деп қарастырамыз. Берік достық пен өзара түсіністікке негізделген қазақ-алжир қарым-қатынастары халықтарымыздың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенімдімін,– деп жазылған жеделхатта.

Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббунның жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Алжир халқына құт-береке тіледі.

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