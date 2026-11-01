Тоқаев Алжир президентін құттықтады

Мемлекет басшысы Алжир президентін Ұлттық революция күнімен құттықтап, екі ел арасындағы ынтымақтастықтың нығая беретініне сенім білдірді.

1 Қараша 2026, 10:02
АВТОР
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Ақорда 1 Қараша 2026, 10:02
1 Қараша 2026, 10:02
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Алжир президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. 

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббунды Алжир Халық Демократиялық Республикасының ұлттық мейрамы – Революция күнімен құттықтады.

Президент достық пен өзара түсіністікке негізделген ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббунның жауапты қызметіне табыс, ал Алжир халқына құт-береке тіледі.

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