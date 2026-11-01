Тоқаев Алжир президентін құттықтады
Мемлекет басшысы Алжир президентін Ұлттық революция күнімен құттықтап, екі ел арасындағы ынтымақтастықтың нығая беретініне сенім білдірді.
1 Қараша 2026, 10:02
БӨЛІСУ
1 Қараша 2026, 10:021 Қараша 2026, 10:02
110Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Алжир президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббунды Алжир Халық Демократиялық Республикасының ұлттық мейрамы – Революция күнімен құттықтады.
Президент достық пен өзара түсіністікке негізделген ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенім білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббунның жауапты қызметіне табыс, ал Алжир халқына құт-береке тіледі.
Ең оқылған:
- Астана әуежайының бұрынғы қызметкері сот арқылы жұмысына қайта орналасты
- Хакерлер Binance криптобиржасынан 6,3 млрд доллар ұрлады
- Астанада үлескерлердің 4 млрд теңгесін жымқырған алаяқ ұсталды
- Астанада ЖИ бір аптада есірткіге қатысты 421 материалды анықтады
- Шымкентте 4 млн теңгенің заңсыз вейпі тәркіленді