Шымкентте 4 млн теңгенің заңсыз вейпі тәркіленді
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында анықталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.
30 Қазан 2026, 23:55
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30 Қазан 2026, 23:5530 Қазан 2026, 23:55
30Фото: Скриншот
Шымкентте электрондық темекілерді заңсыз сатумен айналысқан азамат ұсталды. Полицейлер күдіктінің көлігінен жалпы құны 4 млн теңге болатын 400 вейп тәркіледі.
Polisia.kz-тің хабарлауынша, жедел-іздестіру іс-шаралары барысында анықталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
Полиция елімізде электрондық тұтыну жүйелерін сатуға, таратуға, әкелуге және өндіруге заңмен тыйым салынғанын еске салады. Бұл талаптарды бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.
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