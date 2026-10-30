Шымкентте 4 млн теңгенің заңсыз вейпі тәркіленді

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында анықталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.

30 Қазан 2026, 23:55
АВТОР
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Скриншот 30 Қазан 2026, 23:55
30 Қазан 2026, 23:55
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Фото: Скриншот

Шымкентте электрондық темекілерді заңсыз сатумен айналысқан азамат ұсталды. Полицейлер күдіктінің көлігінен жалпы құны 4 млн теңге болатын 400 вейп тәркіледі.

Polisia.kz-тің хабарлауынша, жедел-іздестіру іс-шаралары барысында анықталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

Полиция елімізде электрондық тұтыну жүйелерін сатуға, таратуға, әкелуге және өндіруге заңмен тыйым салынғанын еске салады. Бұл талаптарды бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.

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