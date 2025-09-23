Толассыз жаңбыр: Алматы тұрғындарына ескерту жарияланды

Алматыда 23 қыркүйектен бастап 24 қыркүйектің таңына дейін нөсер жаңбыр жауады деп болжанып отыр. Осыған байланысты барлық коммуналдық және жедел қызметтер тәулік бойы кезекшілікке көшті, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Әкімдіктің мәліметінше, жаңбыр 23 қыркүйек күні таңғы сағат 05:00-ден кейін басталып, 24 қыркүйекке дейін жалғасады. Кей жерлерде жауын-шашын мөлшері 20 миллиметрге дейін жетуі мүмкін.
Қала аумағында ықтимал су басу жағдайларының алдын алу және оларды жедел жою мақсатында коммуналдық және жедел қызметтердің тәулік бойғы кезекшілігі ұйымдастырылды, – деп мәлімдеді Алматы қаласының Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы.
Жұмысқа “Алматы тазалық” МКК мен мердігерлік ұйымдардың 123 арнайы техникасы, 74 мотопомпа және 20 ассенизатор көлігі тартылған, оның 13-і ықтимал су басу аймақтарында кезекшілік етеді. Оқиға орындарында 75 жедел бригада (425 жол жұмысшысы) мотопомпалармен және қажетті құралдармен қызмет атқарып жатыр.
Сонымен қатар Алматы қалалық Құтқару қызметі тәуліктік кезекшілік жүргізуде. Олардың қарауында бір ассенизатор көлігі мен 15 мотопомпа бар. Алматы ТЖД тарапынан 53 арнайы техника және 246 қызметкер дайын тұр.