Тісті тырнақ желімімен жамап жүрген стоматолог алаяқтыққа айыпталып жатыр

Флоридада (АҚШ) тіс жөндеу төңірегінде жанжал шықты: әйел өзін тіс дәрігері ретінде көрсетіп, науқастарға зиян келтірді деп айыпталуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
KATU мәліметтері бойынша, тіс дәрігері Эмели Мартинес заңсыз стоматологиялық тәжірибемен, сондай-ақ алаяқтықпен кем дегенде төрт рет айналысқан.
Белгілі болғандай, әлеуметтік желіде Veneerlady лақап атымен қызметін жарнамалаған 35 жастағы келіншек жеңілдетілген бағамен тіс фанерасын орнатуды ұсынған. Енді оның кейбір клиенттері бағаның неліктен төмен болғанын түсінеді.
Флорида полициясының хабарлауынша, Мартинес стоматологиялық процедураларды жасаған кезде не арнайы білімі, не лицензиясыз болмаған.
Бір жағдайда Мартинес шпондарды қате орнатып, науқастың ауырсынуын және жарақатын тудырды. Билік нағыз дәрігер науқастың тісін сақтап қалу үшін "шұғыл стоматологиялық операция" жасауы керек екенін айтты.
Операция кезінде Мартинес шпондарды орнату үшін "тырнақ желімін" қолданғаны анықталды.
Мартинестің процедураларынан кейін ауырсыну мен инфекцияны сезінгеннен кейін тағы екі адам полицияға қоңырау шалған.