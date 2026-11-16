TikTok үшін көлікпен тротуарға шыққан: Таразда 20 жастағы жүргізуші жазаланды
Жас жігіт қауіпті әрекетін видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жариялаған. Алайда оның бұл ермегі полиция назарынан тыс қалмады.
Әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында полиция қызметкерлері жол қозғалысы қағидаларын өрескел бұзу дерегін анықтады.
Жарияланған бейнежазбада Lada автокөлігінің жүргізушісі жаяу жүргіншілерге арналған тротуармен қозғалып, олардың өміріне қауіп төндіргені көрінеді.
Тәртіп бұзған азаматтың облыс орталығының 20 жастағы тұрғыны екені анықталды. Белгілі болғандай, жас жігіт көлік тізгінінде отырып, ермек үшін қауіпті әрекеттерге барған. Кейін түсірген бейнежазбаларын TikTok әлеуметтік желісіндегі парақшасында жариялаған.
Аталған дерек бойынша жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Полиция тротуардың жаяу жүргіншілерге арналғанын ескертеді. Жол қозғалысы қағидаларын елемеу орны толмас қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін.
Еске салсақ, Астана көшелерінде балағат сөздер жазылған көлікпен жүрген жүргізуші қамалды. Toyota Camry көлігіндегі әдепсіз жазулар әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Полиция жүргізушіні анықтап, оған қатысты қатаң шара қолданды.
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