TikTok-тың тікелей эфирінде боқтық сөз айтқан әйел сот алдында жауап берді
Талдықорған тұрғыны TikTok эфирінде бейәдеп сөздер қолданған. Полиция оның бұған дейін де осындай әрекеті үшін жауапқа тартылғанын анықтады.
Жетісу облысы Полиция департаменті «Заң мен тәртіп» қағидаты аясында интернет кеңістігіндегі құқық бұзушылықтарды анықтау және олардың алдын алу бағытындағы жүйелі жұмыстарды жалғастырып жатыр.
Әлеуметтік желілерге кезекті мониторинг жүргізу барысында полиция қызметкерлері TikTok платформасындағы тікелей эфирде бейәдеп сөздер қолдану дерегін анықтады. Құқық бұзушы Талдықорған қаласының 44 жастағы тұрғыны болып шықты.
Тексеру барысында әйелдің бұған дейін де осыған ұқсас құқық бұзушылықтар үшін екі рет әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны белгілі болды. Алайда қабылданған шараларға қарамастан, ол қоғамдық тәртіпті қайта бұзған, - деп хабарлады облыстық ПД баспасөз қызметі.
Аталған дерек бойынша полиция қызметкерлері қажетті материалдарды жинақтап, сотқа жолдады. Істі қарау нәтижесінде әйел кінәлі деп танылып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Жетісу облысы Полиция департаментінің мәліметінше, сот оның кәмелетке толмаған жас балаларының бар екенін ескере отырып, әкімшілік айыппұл түріндегі жаза тағайындады.
Полиция әлеуметтік желілер заң талаптарынан тыс кеңістік емес екенін ескертеді. Көпшілікке арналған тікелей эфирлер барысында жалпыға ортақ әдеп нормаларын сақтау қажет. Бейәдеп сөздер қолдану заң аясында жауапкершілікке әкеп соғады.
Әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу, интернет кеңістігіндегі құқық бұзушылықтарды анықтау және олардың жолын кесу жұмыстары тұрақты түрде жалғасады.
Еске салсақ, Семейде 53 жастағы әйел TikTok эфирі үшін қамалды. Оның TikTok-тағы эфирін шамамен 12 мың адам көрген. Ол былапыт сөз айтып, әдепсіз әрекет көрсеткені үшін сотталды.
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