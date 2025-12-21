TikTok АҚШ-тағы тыйымды болдырмау үшін келісім жасады

ByteDance, TikTok қосымшасының иесі, АҚШ пен жаһандық инвесторлармен TikTok-тың АҚШ-тағы қызметін жүргізу жөнінде міндетті келісімге қол қойды. Бұл шешім АҚШ-та қолданбаға тиімді тыйым салудың алдын алуға бағытталған, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Келісім бойынша, Oracle, Silver Lake және Абу-Дабидегі MGX компаниясы TikTok-тың жартысына ие болады, ал ByteDance 19,9% сақтайды. Сонымен қатар, TikTok ұсыныс алгоритмі АҚШ пайдаланушыларының деректері негізінде қайта оқытылмақ, сыртқы ықпалдан қорғалғанына көз жеткізу үшін.
Мәміле 2025 жылғы 22 қаңтарға дейін аяқталады және АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздік мақсатындағы қысымын жеңілдетеді. TikTok бұл келісімді 170 миллионнан астам американдық пайдаланушы үшін платформаны қауіпсіз әрі қолжетімді сақтау ретінде бағалады.
Дегенмен кейбір саясаткерлер мен сарапшылар жеке деректердің қорғалуына сенім аз екенін айтып, келісімді сынап отыр.